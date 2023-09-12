З травня 2022 року управителем мережі був «Нафтогаз»

Кабінет міністрів України призначив ПАТ «Укрнафта» управителем активів компанії Glusco, яку пов'язують з екс-нардепом від ОПЗЖ та втікачем-зрадником Віктором Медведчуком. Про рішення Кабміну повідомив у вівторок, 12 вересня, голова правління «Нафтогазу» Олексій Чернишов.

«Сьогодні прийнято рішення визначити Укрнафту управителем активів компанії Glusco. Також КМУ дав завдання врегулювати питання відшкодування витрат понесених ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг" (U.GO), яка займалася перезапуском заарештованих комерційних активів Медведчука. Нагадую, що обидві компанії "Укрнафта" та "Нафтогаз Ойл Трейдинг" входять до групи "Нафтогаз" і продовжують працювати», – повідомив Олексій Чернишов.

Як інформував ZAXID.NET, в разі підписання договору «Укрнафта» повинна щомісяця перераховувати до бюджету 5 млн грн від управління заправками, що майже втричі більше, ніж попередній управитель ТОВ «Нафтогаз Ойл Трейдинг» перерахував більше ніж за рік (1,5 млн грн).

Мережа АЗС Glusco, яка була сформована на базі роздрібного бізнесу компанії «Роснефть», налічує понад 200 заправок. До 2021 року мережа належала ізраїльському бізнесмену Нісану Моїсеєву, якого пов'язують з Медведчуком.

З 2021 року поставки з Proton Energy Group S.A., до якої належала Glusco, припинились поставки нафти. Після цього в березні 2021 року у компанії Медведчука пройшли обшуки – СБУ заявила про викриття масштабної оборудки з «тіньової» реалізації неякісних нафтопродуктів. Як наслідок, суд наклав арешт на корпоративні права 28 компаній, у власності яких, зокрема, перебувають АЗС Glusco.