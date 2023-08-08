АРМА вже знайшло, кому передати в управління мережу АЗС Glusco

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) 8 серпня запропонувало Кабінету міністрів передати АЗС колишньої мережі Glusco в управління «Укрнафти» за особливою процедурою. Про це йдеться в повідомленні АРМА.

У випадку підписання договору, «Укрнафту» зобов'яжуть щомісяця перераховувати до бюджету 5 млн грн від управління заправками, що майже втричі більше, ніж попередній управитель ТОВ «Нафтогаз Ойл Трейдинг» перерахував більше ніж за рік (1,5 млн грн).

«Йдеться лише про мінімальну суму, яка зростатиме в міру збільшення обсягів продажу пального. Тепер остаточне слово за урядом», – наголосила голова АРМА Олена Дума.

Керівниця АРМА зазначила, що, з урахуванням негативного досвіду попереднього управителя, в майбутньому договорі буде зафіксовано й низку інших суттєвих умов. Зокрема, в майбутньому договорі з «Укрнафтою» також планують прописати необхідність погоджувати з АРМА зміни в менеджменті компанії, чиї корпоративні права перейдуть у розпорядження управителя; а також обов'язок конкретизованої звітної інформації за всіма рахунками.

3 серпня АРМА розірвало договір управління арештованою мережею АЗС Glusco з ТОВ «Нафтогаз Ойл Трейдинг». За результатами проведених перевірок ефективності управління активами АРМА встановило факти систематичного надання недостовірної інформації про доходи від управління активами. Також було встановлено систематичне порушення управителем АЗС зобов'язання щодо строків подання звітності про результати управління активами.

Мережа Glusco сформована на базі роздрібного бізнесу компанії «Роснефть», який у 2016 році викупив міжнародний трейдер Proton Energy Group S.A. через споріднену Glusco Energy S.A. Крім АЗС, мережа налічує шість нафтобаз. Відтоді і до кінця 2021 року мережею володів ізраїльський бізнесмен Нісан Моїсеєв, якого пов'язують з політиком Віктором Медведчуком.

У березні 2021 року, компанія Proton Energy Group S.A., до якої входить пов’язана з Медведчуком мережа АЗС Glusco, зупинила поставки нафтопродукції на український ринок. Одночасно з цим у компанії Glusco та на її АЗС пройшли обшуки – СБУ заявила про викриття масштабної оборудки з «тіньової» реалізації неякісних нафтопродуктів. Як наслідок, суд наклав арешт на корпоративні права 28 компаній, у власності яких, зокрема, перебувають АЗС Glusco.

У травні 2022 року управителем мережі АЗС Glusco, відповідно до статті 21-1 Закону про АРМА, урядом визначено ТОВ «Нафтогаз Ойл Трейдинг». У вересні 2022 року НАК «Нафтогаз України» почала відновлювати роботу автозаправних комплексів мережі Glusco під брендом U.GO.