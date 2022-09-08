Перші 30 заправок мережі U.GO відкриють у Києві та області

«Нафтогаз України» відкриє заправки під власною торговою маркою U.GO. АЗС відкриють на базі арештованих заправок мережі Glusco. Перші 30 АЗС U.GO запрацюють у Києві та області.

Як повідомили у четвер, 8 серпня, у прес-службі НАК «Нафтогаз», згодом заправки U.GO на базі мережі Glusco відкриються й у інших регіонах, після узгодження юридичних процедур з Агентством з розшуку та менеджменту активів.

«Компанія зосередилась на максимально швидкому задоволенні потреб ринку. Тож ми свідомо вирішили розпочати роботу ще до повного завершення зміни фірмового стилю АЗК», – зазначив директор ТОВ «Нафтогаз Ойл Трейдинг» Володимир Бичков.

За його словами, відкриття заправок під власною торговою маркою дозволить якомога швидше відновити роботу арештованих активів, працевлаштувати людей та сплачувати податки до держбюджету.

Торговельна марка U.GO належить АТ «Укргазвидобування». Перші АЗК під цим брендом запрацювали у 2017 році в Харкові та області. З 2022 року права на використання ТМ також має ТОВ «Нафтогаз Ойл Трейдинг».

Нагадаємо, що офіційно мережа АЗС Glusco належала швейцарським фірмам Glusco Energy S.A. та Proton Energy Group S.A. Однак у 2017 році журналісти програми «Схеми» встановили зв’язок між компанією Glusco та нардепом Віктором Медведчуком.

У березні 2021 року в СБУ заявили про викриття масштабної схеми реалізації неякісних нафтопродуктів через мережу АЗС Glusco. У червні корпоративні права компаній, у власності яких перебувають заправки Glusco, арештували.

У травні 2022 року стало відомо, що 172 заправки мережі переходять в управління НАК «Нафтогаз України», щоб уникнути дефіциту бензину та дизпалива на ринку.