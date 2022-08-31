НАК «Нафтогаз України» успішно провів переговори з держателями єврооблігацій

НАК «Нафтогаз України» успішно провів переговори з держателями єврооблігацій, термін погашення яких настає у липні 2024-го, – 77% інвесторів проголосували «за» і погодились на пропозицію з відтермінування виплат на 2 роки. Про це повідомила прес-служба «Нафтогазу».

«Таким чином, компанія може оплатити тіло боргу в розмірі 600 млн євро не у 2024, а у 2026 році, а відсотки по ньому почне платити у 2024. Сума відсотків, відстрочена протягом 2022-2024 років, становить 90 млн євро (45 млн євро на рік, які повинні сплачуватися в липні кожного року)», – сказано в повідомленні.

Водночас власники єврооблігацій, термін погашення яких настає в листопаді 2026 року, не підтримали відстрочку виплат.

Відзначається, що найближчим часом «Нафтогаз» звернеться до Кабінету міністрів з пропозицією виробити спільну позицію щодо подальших дій з реструктуризації єврооблігацій компанії.

Як інформував ZAXID.NET, Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» 17 серпня не вдалося отримати згоди інвесторів на дворічну відстрочку виплат за трьома випусками єврооблігацій. За одним із них Нафтогаз отримав відмову, за двома іншими для ухвалення рішення не вистачило кворуму. «Нафтогаз» в останній день пільгового періоду не виплатив бондхолдерам борги за облігаціями, що означає дефолт компанії.

9 серпня повідомлялося, що власники єврооблігацій «Нафтогазу України» відхилили повторне прохання компанії про відстрочення виплат за цінними паперами, оскільки не бачать в цьому необхідності.