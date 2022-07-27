У «Нафтогазі» заявили, що «працюють з усіма зацікавленими сторонами»

НАК «Нафтогаз України» невідкладно запропонує власникам єврооблігацій угоду на відстрочку виплат відповідно до умов, визначених урядом у розпорядженні № 625-р від 21 липня 2022 року. Про це йдеться у заяві компанії, яка була оприлюднена зранку у середу, 27 липня.

«Цей процес має бути частиною спільних дій уряду та інших державних компаній щодо пропозиції аналогічних умов відстрочення виплат за єврооблігаціями», – йдеться у заяві компанії.

У «Нафтогазі» заявили, що працюють з усіма зацікавленими сторонами, щоб отримати згоду власників єврооблігацій, додала компанія.

Як інформував ZAXID.NET, 26 липня 2022 року минув термін виплат НАК Нафтогаз власникам єврооблігацій. Компанія оголосила про настання дефолту.

21 липня 2022 року Кабінет Міністрів, діючи як загальні збори НАК Нафтогаз України, своїм розпорядженням № 625-р зобов’язав посадових осіб компанії вчиняти будь-які дії при виконанні угоди щодо єврооблігацій компанії лише після окремого погодження таких дій Кабінетом міністрів.

Уряд наполягає, що «Нафтогазу» необхідно зберегти ліквідність для закупівлі газу в рамках підготовки до опалювального сезону. Кабмін очікував, що «Нафтогаз» діятиме за прикладом «Укренерго» та «Укравтодору», які також розпочинають процес реструктуризації боргів.

Натомість у «Нафтогазі» заявили, що таким чином уряд пішов на дефолт щодо єврооблігацій НАК «Нафтогаз України», оскільки невиконання зобов’язань щодо єврооблігацій практично позбавило компанію доступу до міжнародного ринку капіталу. Як вважають в НАК, уряд своєю забороною на їхню виплату фактично взяв на себе повну відповідальність за залучення коштів, необхідних для імпорту природного газу для проходження опалювального сезону 2022/2023.