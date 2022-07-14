Компанія «Нафтогаз України» просить кредиторів відтермінувати на два роки сплату боргу

«Нафтогаз України» просить держателів євробондів перенести на два роки виплати купонів та погашення 350 млн доларів боргу з відсотками. Термін погашення єврооблігацій спливає 19 липня. Якщо ж кредитори погодяться на відстрочку, то у 2024 році «Нафтогаз» повинен буде погасити понад 1 млрд доларів боргу. Про це пише Forbes.

Зазначається, що всього у компанії «Нафтогаз України» в обігу є три випуски єврооблігацій на 1,5 млрд доларів: трирічні зі сплатою у липні 2022 року на 335 млн доларів, пʼятирічні єврооблігації-2024 на 600 млн євро та семирічні єврооблігації-2026 на 500 млн доларів.

Старший аналітик української інвестиційної компанії Dragon Capital Денис Саква підрахував, що, якщо кредитори погодяться на відстрочку, то у 2024 році «Нафтогаз» повинен буде погасити понад 1 млрд доларів боргу.

Також він зазначив, що рішення «Нафтогазу» стало несподіванкою для кредиторів. Українська влада обіцяла, що Україна платитиме за всіма боргами, незважаючи на війну, і кредитори були впевнені, що в липні «Нафтогаз» з ними розрахується, каже Саква. Якщо ж «Нафтогаз» планував реструктуризувати борг, то консультації з кредиторами треба було починати щонайменше за місяць, а не за тиждень до виплати. За словами Сакви, наразі «Нафтогаз» нічого не запропонував кредиторам за можливість відстрочити платежі на два роки.

«Можливо, компенсації кредиторам, наприклад, у вигляді consent fee в розмірі 1% від суми боргу, будуть предметом подальших перемовин», – каже Саква.

Інакше, на його думку, домовитись із кредиторами буде майже неможливо.

За словами керівника аналітичного відділу інвестиційної компанії Concorde Capital Олександра Паращія, від початку війни було зрозуміло, що «Нафтогазу» буде дуже важко виплатити 350 млн доларів. Адже компанія і до цього мала проблеми з великими виплатами. Традиційно для цього «Нафтогаз» залучав новий борг.

«Нафтогаз» має залізобетонну аргументацію. Компанія постачає природний газ населенню і теплокомуненерго за цінами, які є в п’ять разів нижчі за ринкові у країні, яку підтримує весь світ у боротьбі з Росією. Кредитори мають це розуміти і йти назустріч», – зазначив Паращій.

За його словами, дефолт нічого для «Нафтогазу» суттєво не змінить.

У матеріалі зазначається, що в нинішніх умовах, головне завдання держкомпанії – закупити 5,6 млрд кубометрів газу для опалювального періоду на майже 8 млрд доларів.

«Нафтогаз не має грошей на закупку цього газу. Держкомпанія розраховує отримати гроші на закупівлю газу з держбюджету, а також залучила для цього кредит від ЄБРР на 300 млн євро», — йдеться у статті.

Причиною браку коштів на погашення боргу є різниця між вартістю імпортного газу й тарифами для українських споживачів. «Нафтогаз» імпортує газ за цінами, які зараз перевищують 1900 доларів за 1000 кубів, а має продавати його по 200−250 доларів. Крім того, з держкомпанією не розраховуються за поставлений газ. Заборгованість споживачів перед «Нафтогазом» на 1 травня становить 85,9 млрд грн.

Якщо компанія не домовиться про реструктуризацію або не перерахує кошти, то «Нафтогаз» піде у дефолт. Після цього у кредиторів з’явиться можливість судитися з держкомпанією за повернення боргу у вигляді його активів, передусім закордонних. Термін погашення єврооблігацій спливає 19 липня.

Технічний дефолт – невиконання позичальником додаткових умов кредитної угоди. Він не означає банкрутство компанії чи неможливість виплачувати зобов'язання по кредитах. У випадку технічного дефолту втрачається репутація стабільного позичальника, скорочуються можливості для подальших розміщень, потенційно майбутні випуски будуть розміщені за вищою ставкою.