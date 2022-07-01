Підприємства, що постачають газ побутовим споживачам, оприлюднили ціни на газ на липень 2022 року. Постачання газу у різних компаній коштуватиме від 7,7 грн до 9,99 грн за м3.

За інформацією видання «Газправда», попри вихід низки регіональних газзбутів із ринку газу для населення, наразі працюють 14 постачальників, які оприлюднили свої річні пропозиції на липень.

Більшість компаній встановили ціни нижче на рівні майже 8 грн за кубометр. Найвигідніший тариф пропонує компанія «Еру людям» – 7,70 грн.

До кінця року в Україні газ не подорожчає, оскільки діятимуть поточні річні базові тарифи, які газопостачальні компанії переглядають раз на місяць. За умовами контракту, вони не можуть їх збільшувати, а лише зменшувати.

Ціни на газ у липні від газопостачальних компаній:

ТОВ «Еру Людям» – 7,70 грн/м 3 ;

; ТОВ «Енерджі Трейд Груп» – 7,79 грн/м 3 ​;

​; ТОВ ГК «Нафтогаз України» – 7,96 грн/м 3 ​;

​; ТОВ «Волиньелектро Збут» – 7,98 грн/м 3 ​;

​; ТОВ «Закарпаття Енергозбут» – 7,98 грн/м 3 ​;

​; ТОВ «Полтавагаз Збут» – 7,99 грн/м 3 ​;

​; ТОВ «Галнафтогаз» – 7,99 грн/м 3 ​;

​; ТОВ «Свій» – 8,00 грн/м 3 ​;

​; ТОВ «Мегават Енерго Компанія» – 7,08 грн/м 3 ​;

​; ТОВ «Львівенергозбут» – 8,20 грн/м 3 ​;

​; ТОВ «Київські енергетичні послуги» (Yasno) –8,46 грн/м 3 ​;

​; ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги» (Yasno) – 8,46 грн/м 3 ​;

​; ТОВ «Асканія Енерджі» – 9,95 грн/м 3 ​;

​; ТМ «СвітлоГаз» (ТОВ «Ритейл Сервіс» – 9,99 грн/м3​.

Нагадаємо, що з 1 травня до постачальника «останньої надії» (ПОН) потрапили 8,8 млн українських домогосподарств. Йдеться про колишніх клієнтів 17 постачальників, що працювали під брендом «Твій Газзбут» у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій і Чернігівській областях, а також низка приватних компаній.

Усіх їх, згідно з рішенням Міненерго, автоматично підключили до реєстру Газопостачальної компанії «Нафтогаз України» з ціною 7,96 грн/м3.