Майже 9 млн споживачів природного газу автоматично перейшли до нового постачальника газу – «Нафтогазу України». Це пов’язано з тим, що низка газопостачальних компаній припинила поставку газу до споживачів. «Нафтогаз» визначений державою як постачальник «останньої надії», тому усіх споживачів, які залишились без постачальника газу, автоматично переводять до цієї компанії.

Як вказано у повідомленні «Нафтогазу», з 1 червня частина українських домогосподарств опинились у ситуації, коли їхні постачальники не можуть виконувати свою функцію. Тому тепер вони будуть отримувати газ від постачальника «останньої надії» – компанії «Нафтогаз України».

Йдеться про 8,8 млн українців, які користувалися послугами газопостачальних компаній під брендом «Твій Газзбут». Під цим брендом працювали «Вінницягаз Збут», «Волиньгаз Збут», «Діпропетровськгаз Збут» «Житомиргаз Збут», «Закарпатгаз Збут», «Запоріжгаз Збут», «Івано-Франківськгаз Збут», «Київоблгаз Збут», «Львівгаз Збут», «Миколаївгаз Збут», «Рівнегаз Збут», «Сумигаз Збут», «Харківгаз Збут», «Хмельницькгаз Збут», «Чернівцігаз Збут», «Чернігівгаз Збут».

Найближчим клієнти таких компаній будуть переведені на контракти з компанією «Нафтогаз». Ціна за доставку газу для споживачів «останньої надії» становитиме 7,96 грн/м3 без ПДВ, повідомили у «Нафтогазі».

Постачальники газу, що працюють під брендом «Тій Газзбут», входять до групи «Регіональна газова компанія» українського олігарха Дмитра Фірташа. Нещодавно низку компаній-операторів газорозподільних систем з групи «РГК» передали в управління держави.

Нагадаємо, із серпня 2020 року в Україні відкрився вільний ринок газу для побутових споживачів. Українці отримали право легко змінювати постачальників газу, якщо чинний з якихось причин їх не влаштовував.