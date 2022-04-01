Нове газове родовище відкрили на Львівщини 31 березня

У четвер, 31 березня, у одному з населених пунктів Львівської області відкрили нове газове родовище. Про це повідомив голова ЛОДА Максим Козицький.

«Пригадуєте вчорашні звуки, схожі на вибухи, через які багато хто на Львівщині не спав пів ночі? Сьогодні вже можу сказати: це звуки, під які російський газ піде за курсом їхнього корабля. Офіційно: на Львівщині відкрили нове газове родовище! Далі будемо лише нарощувати видобуток!», – написав голова ЛОДА.

Максим Козицький не розголошує, у якому саме районі Львівської області відкрили нове родовище.

Під час вечірньої повітряної тривоги на Львівщині мешканці населених пунктів в області поширювали інформацію щодо вибухів через ракетні удари. Проте у обласній адміністрації цю інформацію спростували, пояснивши, у одному з населених пунктів області працівники газовидобувної вишки здійснили контрольований викид суміжних газів. Під час скиду було чутно звук, схожий на вибух.