Голова ОВА закликав мешканців міста й області не поширювати контент з підозрілих телеграм-каналів та груп

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що звук від нібито вибуху, який почули мешканці Львівщини ввечері 31 березня під час повітряної тривоги, був спричинений «контрольованим викидом суміжних газів», який здійснили працівники газовидобувної вишки в одному з населених пунктів області. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

«В одному з населених пунктів області працівники газовидобувної вишки здійснили контрольований викид суміжних газів. Під час скиду було чутно звук, схожий на вибух. Також сталося часткове загоряння. Ці події збіглися з повідомленням про повітряну тривогу», – написав він.

За словами Максима Козицького, з працівниками газовидобувної вишки провели профілактичну бесіду.

Голова ОВА також закликав мешканців міста й області дбати про інформаційну гігієну і не поширювати контент з підозрілих телеграм-каналів та груп.

Зазначимо, що повітряна тривога на Львівщині тривала майже годину: із 22:20 до 23:17.