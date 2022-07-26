НАК «Нафтогаз» в останній день пільгового періоду не виплатив борги за облігаціями

НАК «Нафтогаз» в останній день пільгового періоду не виплатив борги власникам єврооблігацій, що означає дефолт компанії. Про це йдеться у заяві прес-служби «Нафтогазу», оприлюдненій ввечері у вівторок, 26 липня.

У компанії наголошують, що на такий крок пішов уряд.

Як повідомляється, 21 липня Кабінет міністрів України своїм розпорядженням зобов’язав посадових осіб компанії вчиняти будь-які дії щодо єврооблігацій тільки після окремого погодження таких дій з Кабміном.

В «Нафтогазі» кажуть, що після цього зверталися до уряду щодо дозволу на виплати єврооблігацій і вказували на наявність на рахунках коштів, достатніх для виплат. А також описали ризики й негативні наслідки для «Нафтогазу» та країни у випадку «жорсткого дефолту» за єврооблігаціями компанії.

«Своєю чергою КМУ не надав посадовим особам «Нафтогазу» дозволу виконати зобов’язання перед держателями єврооблігацій щодо здійснення необхідних платежів для сплати основної суми і відсотків (щодо випуску 2022) та відсотків (щодо випуску 2024 року)», – йдеться у оприлюдненій заяві.

Таким чином, як стверджують в НАК, уряд пішов на дефолт за єврооблігаціями «Нафтогазу», оскільки невиконання зобов’язань практично позбавило компанію доступу до міжнародного ринку капіталу.

«КМУ своєю забороною на їх виплату фактично взяв на себе повну відповідальність за залучення коштів, необхідних для імпорту природного газу для проходження опалювального сезону 2022/2023», – переконані у «Нафтогазі».

Своєю чергою, як пише «Економічна правда» з посиланням на свої джерела, відмова уряду зумовлена нерозумінням з боку іноземних партнерів України, чому за умови замороження виплат за державним боргом, приватні інвестори продовжують отримувати кошти.

Уряд наполягає, що «Нафтогазу» необхідно зберегти ліквідність для закупівлі газу в рамках підготовки до опалювального сезону. Кабмін очікував, що «Нафтогаз» діятиме за прикладом «Укренерго» та «Укравтодору», які також розпочинають процес реструктуризації боргів.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що причиною браку коштів на погашення боргів «Нафтогазу» є різниця між вартістю імпортного газу й тарифами для українських споживачів. «Нафтогаз» імпортує газ за цінами, які зараз перевищують 1900 доларів за 1000 кубів, а має продавати його по 200−250 доларів. Крім того, з держкомпанією не розраховуються за поставлений газ. Заборгованість споживачів перед «Нафтогазом» на 1 травня становить 85,9 млрд грн.