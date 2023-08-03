Національне агентство з розшуку та менеджменту активів, одержаними корупційним шляхом (АРМА), розірвало договір управління арештованою мережею АЗС Glusco з ТОВ «Нафтогаз Ойл Трейдинг». Про це повідомила прес-служба АРМА у четвер, 3 серпня.

Як розповіла у відомстві, за результатами проведених перевірок ефективності управління активами АРМА встановило факти систематичного надання недостовірної інформації про доходи від управління активами. Також було встановлено систематичне порушення управителем АЗС зобов'язання щодо строків подання звітності про результати управління активами.

«По факту станом на липень управитель експлуатував 68 АЗС, тоді як звітував про дохід тільки з 27 комплексів. Але й ці доходи офіційно отримувалися не від торгівлі пальним та іншими товарами, а від здавання нерухомості в оренду. Тобто управитель, виходячи з його звітів, працював лише як орендодавець. У підсумку за понад рік діяльності управителя державний бюджет отримав від управління десятками АЗС трохи більше ніж 1,5 млн грн доходу», – обґрунтувало АРМА своє рішення.

«Нафтогаз Ойл Трейдинг» з 3 серпня 2023 року більше не вважається управителем АЗС Glusco. АРМА терміново повідомило уряд про необхідність визначення нового управителя мережі АЗС Glusco, який буде здійснювати діяльність в інтересах держави.

Як пише «Главком», мережа Glusco сформована на базі роздрібного бізнесу компанії «Роснефть», який у 2016 році викупив міжнародний трейдер Proton Energy Group S.A. через споріднену Glusco Energy S.A. Крім АЗС, мережа налічує шість нафтобаз. Відтоді і до кінця 2021 року мережею володів ізраїльський бізнесмен Нісан Моїсеєв, якого пов'язують з політиком Віктором Медведчуком.

У березні 2021 року, компанія Proton Energy Group S.A., до якої входить пов’язана з Медведчуком мережа АЗС Glusco, зупинила поставки нафтопродукції на український ринок. Одночасно з цим у компанії Glusco та на її АЗС пройшли обшуки – СБУ заявила про викриття масштабної оборудки з «тіньової» реалізації неякісних нафтопродуктів. Як наслідок, суд наклав арешт на корпоративні права 28 компаній, у власності яких, зокрема, перебувають АЗС Glusco.

У травні 2022 року управителем мережі АЗС Glusco, відповідно до статті 21-1 Закону про АРМА, урядом визначено ТОВ «Нафтогаз Ойл Трейдинг». У вересні 2022 року НАК «Нафтогаз України» почала відновлювати роботу автозаправних комплексів мережі Glusco під брендом U.GO.