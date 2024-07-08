5 липня компанія анонсувала скасування відключень в областях для проведення вимірів

З 9 по 24 липня НЕК «Укренерго» не буде проводити вимірювання фактичного рівня споживання у всіх областях України. Про це повідомили у пресслужбі компанії у понеділок, 8 липня.

«Нагадуємо, планувалося за певним графіком скасувати обмеження для кожної області у конкретний день протягом цих двох тижнів. Причина скасування – значний дефіцит потужності в енергосистемі та зростання споживання через спеку. У відповідь на численні звернення обленерго, “Укренерго” скасовує проведення вимірів у вказаний період», – повідомило «Укренерго».

У компанії пояснили, що за наявних умов обленерго не зможуть рівномірно обмежувати споживання під час вимірів, тож у липні їх не будуть проводити. За даними «Укренерго», ці виміри можна буде провести тоді, «коли дозволятиме ситуація в енергосистемі», а також коли в Україні знизиться температура.

«Укренерго» також повідомило, що відключення електроенергії діятимуть у вівторок, 9 липня, для всіх областей України. Попередньо, відключення відбуватимуться за таким планом:

05:00 до 14:00 – обленерго застосовуватимуть дві черги графіків відключень,

з 16:00 до 22:00 – чотири черги графіків відключень,

в усі інші години – три черги графіків відключень.

Нагадаємо, 5 липня «Укренерго» повідомило, що з 9 по 24 липня в усіх областях України змінять графіки відключень світла – у кожній області в один із днів протягом цих двох тижнів скасують обмеження в електропостачанні для вимірювання фактичного рівня споживання. Компанія планувала визначити, скільки влітку споживає кожна область України без застосування обмежень, та рівномірно розподілити наявну у системі електроенергію між регіонами.