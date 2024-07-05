Обленерго в регіонах, де не проводяться виміри в конкретний день, можуть змінити графіки

З 9 по 24 липня в усіх областях України змінять графіки відключень світла – у кожній області в один із днів протягом цих двох тижнів скасують обмеження в електропостачанні. Про це повідомили у пресслужбі НЕК «Укренерго» у п’ятницю, 5 липня.

«Це необхідно для того, щоб були проведені вимірювання фактичного споживання в кожній області. Такі виміри проводяться щороку - взимку та влітку – і дають можливість нам більш чітко прогнозувати режими роботи енергосистеми країни», – ідеться у повідомленні.

В «Укренерго» зазначають, що в інші дні обмеження споживання будуть відбуватися згідно з графіками, опублікованими обленерго в кожному регіоні.

Коли в області не буде обмежень в електропостачанні

У разі відсутності масованих атак на енергетичну інфраструктуру, орієнтовний графік такий:

9 липня: Дніпропетровська область;

10 липня: м. Київ;

11 липня: Київська, Хмельницька області;

12 липня: Донецька, Чернігівська, Одеська області;

16 липня: Запорізька, Вінницька, Рівненська області;

18 липня: Волинська, Львівська; Чернівецька області;

19 липня: Тернопільська; Полтавська, Херсонська, Закарпатська області;

23 липня: Черкаська, Харківська, Миколаївська області;

24 липня: Житомирська, Івано-Франківська, Сумська, Кіровоградська області.

Візуалізація НЕК «Укренерго»

Вимірювання не застосовуються для тимчасово окупованих територій України. У разі обстрілів Росією енергетичної інфраструктури, дати проведення замірів перенесуть.

Завдяки вимірам «Укренерго» зможе визначити, скільки влітку споживає кожна область без застосування обмежень, і скільки їй потрібно електроенергії для життєдіяльності. Це дозволить надалі забезпечити більш рівномірний та коректний розподіл наявної в системі потужності між регіонами, додали в енергетичній компанії.