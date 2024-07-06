Окупанти поцілили по макетах під час атак на нібито літаки та ЗРК

Російська армія вдарила ракетами «Іскандер-М» по макетах військової техніки в районі «Южного» Одеської області та у Кривому Розі. Про це у суботу, 6 липня, повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук.

«Звісно, і ми, і ворог маємо втрати техніки і людей. Але жодна із сторін не говорить про це публічно. Зрозуміло чому! Як виняток, аби пояснити суспільству, що не все так однозначно, демонструю два свіжих ворожих удари «Іскандерами-М», знятих з російських розвідувальних БпЛА», – написав Олещук у телеграм.

Він опублікував кадри з атаки росіян на аеродром Довгинцеве у Кривому Розі, що сталася 3 липня, а також сьогоднішню атаку окупантів та район «Южне».

«Успішно проведено заходи з пасивної оборони! Дякую усім, хто допомагає із якісними макетами літаків та ЗРК. У ворога стало менше «Іскандерів», а макети ще підвезуть», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, кілька днів тому російські пропагандисти казали про нібито удар балістичними ракетами «Іскандер» по авіабазі у Кривому Розі, а сьогодні опублікували інформацію про нібито успішний удар по ЗРК Patriot у районі «Южного». Щоб підтвердити свої слова, ворог опублікував відео з розвідувальних дронів.

Вартість балістичної ракети «Іскандер-М» може коштувати 3 млн доларів за одиницю. Вартість різного роду макетів військової техніки коливається від 1 до 10 тис. доларів.