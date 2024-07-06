Богдану Москву підозрюють в організації схеми для ухилянтів

Львівську адвокатку Богдану Москву, яка є тещею скандального експрокурора Ростислава Ільницького, підозрюють в організації схеми для ухилянтів, яка діяла на території Львівської та Івано-Франківської областей. Під час обшуків у її будинку затримали і самого експрокурора, який переховувався від слідства у справі про підробку документів.

«У результаті комплексних заходів на Львівщині затримано організаторку оборудки – місцеву адвокатку. Під час обшуків у її будинку затримано також її затя, колишнього прокурора, який майже рік перебував у розшуку за підозрою у підробці документів», – повідомили в СБУ Львівщини 6 липня.

За даними слідства, адвокатка діяла у складі злочинної групи, до якої залучила посадовців медичних закладів та МСЕК регіону, а також службовців ТЦК та СП Львівщини. Вартість послуг зловмисників становила до 12 тис. доларів з особи, а загалом вони встигли заробити майже пів мільйона американських доларів.

«Схема діяла на території Львівської та Івано-Франківської областей. Разом зі спільниками адвокатка сприяла ухилянтам в оновленні військово-облікових даних в державних реєстрах, а також забезпечувала фіктивне оформлення групи інвалідності. Така схема дозволяла потенційним призовникам незаконно перетнути кордон України», – зазначили в СБУ.

Богдану Москву затримали під час одержання частини хабара у сумі 3500 доларів

Правоохоронці затримали організаторку схеми під час одержання першої частини коштів у розмірі 3500 доларів. При обшуках у її сумочці виявили майже 1,5 млн в гривневому еквіваленті. Окрім цього, вилучено й чорнові записи, які підтверджують незаконну діяльність.

Адвокатці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави) ККУ. Суд обрав їй запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою 2 млн грн застави.