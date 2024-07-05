Підозрювані в організації схеми для ухилянтів Богдана Москва та її зять Ростислав Ільницький

Співробітники СБУ затримали скандального львівського експрокурора Ростислава Ільницького та його тещу, місцеву адвокатку Богдану Москву за підозрою в отриманні хабара за ухилення від мобілізації.

Першим про затримання Ростислава Ільницького та Богдани Москви поінформувало видання «Варта 1». Цю інформацію ZAXID.NET також підтвердили в СБУ, подробиці обіцяють повідомити згодом.

Попередньо відомо, що Ростислава Ільницького та Богдану Москву підозрюють в організації схеми для ухилянтів. Правоохоронці затримали адвокатку «на гарячому» після отримання від потенційного ухилянта 3500 доларів за вирішення питання щодо встановлення йому групи інвалідності.

Нагадаємо, у жовтні 2023 року розгорівся скандал навколо весілля колишнього прокурора Ростислава Ільницького. Він влаштував розкішне весілля з екс-працівницею ДБР Роксоланою Москвою, донькою львівської адвокатки Богдани Москви. Ростислав Ільницький був у розшуку близько півроку. У грудні 2023 року його оголосили у розшук за підозрою у підробці та використанні підроблених документів для виїзду за кордон.

Ростислав Ільницький у 2019 році був заступником прокурора Радехівської прокуратури, після цього працював у прокуратурі Печерського району Києва. У травні на кордоні затримали брата Ростислава Ільницького – підприємця Тараса Ільницького, якого звинуватили в перешкоджанні мобілізації.

Відома у Львові адвокатка Богдана Москва є родичкою колишньої дружини ексочільника ДБР Романа Труби. Її донька Роксолана, дружина Ростислава Ільницького, працювала у відділі кадрів Територіального управління ДБР у Львові за час керівництва Романа Труби.