Богдану Москву затримали за організацію схеми для ухилянтів

У понеділок, 8 липня, затримана за підозрою в орагнізації схеми для ухилянтів львівська адвокатка та теща скандального експрокурора Ростислава Ільницького Богдана Москва вийшла з СІЗО під заставу у розмірі 2 млн грн.

Як розповіли ZAXID.NET у правоохоронних органах, за Богдану Москву внесли визначену судом заставу у розмірі 2 млн грн, після чого вона покинула стіни СІЗО.

Нагадаємо, 55-річну львівську адвокатку Богдану Москву, яка є тещею скандального експрокурора Ростислава Ільницького, підозрюють в організації схеми для ухилянтів, яка діяла на території Львівської та Івано-Франківської областей. Під час обшуків у її будинку затримали її зятя експрокурора Ростислава Ільницького, який переховувався від слідства в іншій справі про підробку документів.

За версією правоохоронців, адвокатка організувала бізнес на ухилянтах, залучивши до схеми посадовців медичних закладів та МСЕК регіону, а також службовців ТЦК та СП Львівщини. Вартість послуг становила до 12 тис. доларів з одного, а загалом учасники групи встигли заробити майже пів мільйона доларів. Правоохоронці затримали організаторку під час одержання першої частини коштів у розмірі 3500 доларів. При обшуках у її сумочці виявили майже 1,5 млн в гривневому еквіваленті. Галицький районний суд Львова обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою сплати 2 млн грн застави.