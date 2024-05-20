Тарас Ільницький перебував у міжнародногму розшуку з листопада 2023 року

У пункті пропуску «Шегині» 16 травня затримали 33-річного підприємця Тараса Ільницького, який є рідним братом скандального львівського екс-прокурора, 31-річного Ростислава Ільницького. Бізнесмена підозрюють у перешкоджанні роботи ЗСУ. Згідно з матеріалами справи, підприємець ігнорував розпорядження ТЦК й відмовлявся вручати повістки своїм працівникам. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести 121 тис. грн застави. Про це стало відомо з опублікованої в судовому реєстрі ухвали Личаківського районного суду. Зазначимо, що брат затриманого Ростислав Ільницький наразі перебуває у розшуку.

Досудове розслідування встановило, що у період з 18 квітня по 10 листопада 2023 року Тарас Ільницький перебував на посаді директора ТОВ «МКС Бетон» та перешкоджав роботі Сихівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Йдеться про те, що він мав повідомити одинадцятьом своїм працівникам про необхідність звернутись до ТЦК. Однак Тарас Ільницький відправив начальнику Сихівського ТЦК інформацію, що більшість робітників перебуває у відпустці. Однак навіть після завершення відпусток військовозобов'язані не прийшли до ТЦК.

Сихівський ТЦК також зобов'язав Тараса Ільницького надати повний список військовозобов'язаних працівників ТОВ «МКС Бетон» і повідомити їм, що потрібно оновити дані про військовий облік. У судових документах йдеться, що підприємець не виконав розпорядження. ТЦК знову звернулося до Тараса Ільницького у листопаді 2023 року з проханням викликати одинадцятьох працівників підприємства. Проте цього разу директор відповів, що дев'ять робітників вже звільнені, а один у відпустці. Однак коли представники ТЦК прийшли на територію підприємства, то вручили повістки двом працівникам, які офіційно не мали перебувати на роботі. Крім цього, досудове розслідування встановило, що насправді дев'ять військовозобов'язаних не припиняли трудових відносин з ТОВ «МКС Бетон».

Працівники ТЦК торік 10 листопада повторно видали розпорядження й зобов'язали з'явитися в ТЦК 44 працевлаштованих на підприємстві військовозобов'язаних. Однак представник «МКС Бетон» відмовився отримувати повістки й сказав, що йому заборонив це робити Тарас Ільницький.

Директору компанії повідомили про підозру 21 листопада 2023 року, а вже 30 листопада його оголосили в міжнародний розшук, оскільки він перебував за кордоном. Зазначимо, що згідно з матеріалами справи, Держбюро розслідувань тричі проводило обшуки на території підприємства й вилучило документи.

На аналітичному порталі YouControl йдеться, що «МКС Бетон» працює з 2010 року й виробляє бетонні розчини. Директоркою компанії з грудня 2023 року є Христина Попович, а власником Ігор Шуптар.

Суддя Личаківського районного суду Сергій Яворський обрав Тарасу Ільницькому обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 6 липня 2024 року з можливістю сплатити 121 тис. грн застави. Ухвалу можна оскаржити у Львівському апеляційному суді. Додамо, що Тараса Ільницького підозрюють у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань (ч. 1 ст. 114-1 ККУ). Підприємцеві загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у жовтні 2023 року розгорівся скандал навколо весілля рідного брата Тараса Ільницького Ростислава, який є колишнім прокурором. Він влаштував розкішне весілля з екс-працівницею ДБР Роксоланою Москвою. У грудні 2023 року Ростислава Ільницького оголосили у розшук за підозрою у підробці та використанні підроблених документів.