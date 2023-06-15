Винуватця ДТП вже затримала поліція

У середу, 14 червня, у селі біля Яворова на Львівщині п’яний 50-річний водій автомобіля Peugeot Partner збив двох пішохідок на дорозі. Жінок госпіталізували з важкими травмами, а винуватця ДТП вже затримала поліція.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 12:00 у селі Залужжя Яворівського району. 50-річний водій автомобіля Peugeot Partner, місцевий житель, здійснив наїзд на двох пішохідок – місцевих мешканок віком 63 і 70 років. Унаслідок ДТП літні жінки отримали важкі травми та були госпіталізовані.

П'яний водій здійснив наїзд на пішоходів у селі Залужжя біля Яворова (фото поліції)

Поліцейські встановили, що водій керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. Його затримали, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил дорожнього руху особами, які керують у стані сп’яніння (ч.2 ст.286-1 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами.