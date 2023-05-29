Водійка Toyota RAV4 виїхала на тротуар і збила 25-річну поліцейську

У центрі Яворова нетвереза водійка автомобіля Toyota RAV4 збила поліцейську. ДТП трапилася у понеділок, 29 травня, біля входу в Яворівську міську раду близько 15:20. Поліцейську госпіталізували у львівську лікарню.

Як повідомили ZAXID.NET у поліції, водійка Toyota RAV4 виїхала на тротуар і збила 25-річну поліцейську.

«За попередньою інформацією медиків, водійка автомобіля, 34-річна місцева жителька, на момент ДТП перебувала в стані алкогольного сп’яніння. Її доставили в лікарню для проведення експертиз», – повідомили у поліції.

ZAXID.NET вдалося отримати відео з камер спостереження моменту ДТП. На ньому видно, як автомобіль на швидкості протаранює металевий парапет, який відгороджує тротуар, після того врізається у стіну, притискаючи до неї жінку, яка щойно вийшла з дверей міськради. Ще одна пішохідка ледве встигла відскочити, щоб її теж не зачепила машина. Після ДТП водійка далі сиділа за кермом, аж поки до неї не підійшли очевидці.

В обласному Центрі екстреної медицини та медицини катастроф ZAXID.NET повідомили, що пацієнтку госпіталізували до львівської лікарні святого Пантелеймона. У неї закрита черепно-мозкова травма, відкритий злам правої гомілки. Її стан середньої важкості.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286-1 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння).