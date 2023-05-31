Водійка Toyota виїхала на тротуар, знесла металеву огорожу і травмувала поліцейську

У середу, 31 травня, Яворівський районний суд обрав міру запобіжного заходу водійці Галині Скакуновій, яка вчинила ДТП у Яворові і важко травмувала на тротуарі поліцейську. Суд призначив тримання під вартою з можливістю внесення застави 805 тис. грн.

Водійку затримали відразу після ДТП за ст. 208 КПК, а після обрання міри запобіжного заходу вона проведе за гратами два місяці.

Нагадаємо, 29 травня у центрі Яворова водійка автомобіля Toyota RAV4 Галина Скакунова збила поліцейську біля входу в Яворівську міську раду. Поліцейську госпіталізували у львівську лікарню із черепно-мозковою травмою, переломом таза і ноги. У водійки були помітні ознаки сп’яніння, однак це має підтвердити медперевірка. Ні поліція, ні прокуратура поки не розголошує результатів експертизи.

Спершу слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286-1 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння). Але через важкість травм постраждалої справу перекваліфікували на ч.2 ст.286-1 ККУ, що карається позбавленням волі від трьох до восьми років.

Як з’ясувалося, Галина Скакунова не вперше потрапляє в такі ситуації. Два роки тому суд її оштрафував і позбавив прав за нетверезу ДТП, однак вона скасувала цю постанову в апеляції.