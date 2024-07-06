Чоловіки планували перепливти річку на надувних колах

На Закарпатті за 50 метрів від кордону з Румунією прикордонники затримали чотирьох чоловіків із надувними колами. Порушники планували перепливти річку Тиса та втекти до Румунії. Про це у суботу, 6 липня, повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби.

Зазначається, що чоловіків разом із їхнім провідником затримали прикордонники відділення «Грушово» Мукачівського загону. За таку подорож троє чоловіків заплатили своєму провіднику по вісім тис. доларів, ще один чоловік – сім тис. доларів.

«Отримавши від “гіда” надувні кола, “вояжери” у його супроводі попрямували до Тиси, де їх виявив та затримав прикордонний наряд. У ході затримання двоє зі зловмисників, проігнорувавши законні вимоги військовослужбовців, спробували втекти. Для їх затримання було залучено службового собаку та здійснено попереджувальні постріли», – йдеться у повідомленні.

На чоловіків та їхнього переправника склали протоколи про адміністративні правопорушення. Крім того, прикордонники сповістили Нацполіцію про виявлення у діях провідника ознак злочину передбаченого ст. 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».

Наразі оперативники загону розшукують організатора злочинної схеми переправлення осіб через державний кордон.

Нагадаємо, 3 липня біля берега Тиси прикордонники затримали чотирьох чоловіків, які збиралися надувним човном перепливати Тису.