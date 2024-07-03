Затримані виявилися жителями Київщини, Запоріжжя, Кіровоградщини та Львівщини

Прикордонники Мукачівського загону затримали чотирьох чоловіків, які збиралися надувним човном перепливати Тису. Кожен з них заплатив переправникам від 5 тис. доларів.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 3 липня, наряд відділу «Вилок» зупинив ухилянтів за 350 метрів від кордону з Угорщиною.

«Спритники несли гумовий човен з рятувальними жилетами. Їх своїм підопічним завчасно заховали у хащах організатори незаконної подорожі. Один із порушників так поспішав, що загубив кросівок. Затримані виявилися жителями Київщини, Запоріжжя, Кіровоградщини та Львівщини», – інформують в ДПСУ.

Чоловіки загалом заплатили переправникам 21 тис. доларів. Осіб, причетних до організації незаконного перетину кордону ухилянтами, встановлюють.