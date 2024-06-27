Трьох мешканців Львівщини і одного запоріжця затримали за 150 метрів до українсько-угорського кордону

У середу, 26 червня, прикордонники Мукачівського загону затримали дві групи чоловіків, які намагалися переплести Тису, щоб незаконно потрапити за кордон. Чотирьох ухилянтів затримали з човном на березі річки у Берегівському районі, ще трьох – у Тячівському.

Як розповіли у Західному регіональному управлінні ДПСУ 27 червня, наряд відділу «Вилок» затримав трьох мешканців Львівщини і одного запоріжця з гумовим човном за 150 метрів до українсько-угорського кордону. Чоловіків до Тиси супроводжували двоє 14-річних підлітків, яких прикордонники теж затримали. Батькам загрожує до 1700 грн штрафу за невиконання обов'язків щодо виховання дітей.

«Кожен із човнярів заплатив невідомим особам, які обіцяли їм безперешкодний перетин кордону, по 10 тисяч доларів США», – зазначили в Держприкордонслужбі.

Ще трьох ухилянтів затримали прикордонники відділу «Тячів». Двоє жителів Рівненщини та один житель Полтавщини теж планували перепливати Тису, щоб потрапити в Румунію.

Переправникам кожен з чоловіків заплатив від 8 до 10 тисяч доларів. На всіх затриманих склали адмінпротоколи.