На всіх затриманих склали адмінпротоколи

Прикордонники відділу «Вилок» Мукачівського загону затримали 8 ухилянтів з різних областей України, які намагалися незаконно потрапити в Угорщину. На березі Тиси з човном їх чекали троє неповнолітніх хлопців.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні ДПСУ 21 червня, Mercedes Vito з водієм та 8 пасажирами військовослужбовці зупинили за 450 метрів до кордону. Мешканці Закарпаття, Львівщини, Полтавщини, Київщини та Харківщини планували незаконно потрапити в Угорщину. Переправникам кожен із них заплатив від 8 до 11 тисяч доларів.

«У результаті подальших пошукових заходів, поблизу кордону, у чагарнику на березі Тиси прикордонники виявили трьох неповнолітніх хлопців з гумовим човном. Підлітки зізналися, що чекали на клієнтів, яким мали віддати плавзасіб та показати, де знаходиться кордон», – інформують у ДПСУ.

На усіх затриманих склали адмінпротоколи. Водієві Mercedes Vito, який підвозив ухилянтів до кордону, загрожує кримінальна відповідальність.