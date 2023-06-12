Загалом в авто їхали чотири людини

У понеділок вночі, 12 червня, у Рудках Самбірського району Львівщини 28-річний чоловік не впорався з керуванням та в'їхав у будинок. Внаслідок ДТП він та його пасажир загинули. Ще двоє пасажирок госпіталізували до лікарні. Про автопригоду повідомили у поліції Львівської обалсті.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Chevrolet Equinox, 28-річний мешканець одного з сіл Самбірського району, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та в’їхав у будинок.

Від отриманих внаслідок ДТП травм водій автівки загинув на місці події. Пасажир автомобіля, 22-річний мешканець Чернівецької області, отримав тілесні ушкодження та, незважаючи на зусилля лікарів, помер у машині швидкої медичної допомоги. Ще двоє пасажирок позашляховика, жительки району віком 17 і 18 років, отримали тілесні ушкодження. Їх доставили до медичних закладів.

Фото поліції у Львівській області

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Правоохоронці встановлюють обставини події.