Правоохоронці встановлюють обставини події

У неділю вранці, 11 червня, на автодорозі «Львів-Самбір-Ужгород» у селі Ваньовичі Самбірського району сталася ДТП. 32-річний чоловік не впорався з керуванням та в'їхав у житловий будинок. Внаслідок отриманих травм він загинув. Про це повідомили у поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Volkswagen Passat, 32-річний мешканець Старого Самбора, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та в’їхав у житловий будинок. Від отриманих внаслідок ДТП травм водій автівки загинув на місці події.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Правоохоронці встановлюють обставини події.