Актори потрапили у ДТП 8 червня

Дорогою на фестиваль у Каліші, на трасі Ряшів – Краків, актори львівського театру «Воскресіння» потрапили у ДТП. Інцидент стався у четвер, 8 червня. За інформацією прес-служби поліції Підкарпатського воєводства, постраждали п'ятеро людей. До лікарні госпіталізували трьох – 63-річного чоловіка та двох жінок 40 та 63 років. Чоловік перебуває у важкому стані. Правоохоронці вважають, що аварію міг спричинити 63-річний водій, який заснув за кермом.

«За попередніми висновками, 63-річний водій автобуса Mercedes, громадянин України, рухаючись трасою А4 в напрямку Кракова, заснув на прямій ділянці дороги, а його транспортний засіб з'їхав на узбіччя та натрапив на огорожу. Згодом транспортний засіб від неї відскочив, повернувся на смугу руху та перекинулося на правий бік. Поліцейські перевірили 63-річного водія та встановили, що він був тверезий», – повідомили у прес-службі поліції Підкарпатського воєводства.

У п'ятницю 9 червня актори мали закрити перший день 30-го Міжнародного фестивалю вуличного мистецтва La Strada. Трупа театру «Воскресіння» приїжджає до Каліша роками. Цьогоріч актори готували виставу про Тараса Шевченка.

Зазначимо, що академічний духовний театр «Воскресіння» у Львові 1990 року заснував режисер Ярослав Федоришин. Театр показує вистави й на сцені, й на вулиці.