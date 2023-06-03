Точні причини та обставини аварії встановлюються

В ніч на суботу, 3 червня, в Польщі під потяг потрапив український підліток. Про це повідомляє RMF24.

Як повідомляється, підліток загинув, потрапивши під потяг у Стерковіці поблизу Бжеська у Малопольському воєводстві. Наразі поліція з’ясовує причини та обставини події, яка сталася в ніч з п’ятниці на суботу.

«Це був потяг Краків – Тарнув. Смертельна подія сталася близько опівночі. Загинув 17-річний громадянин України», – повідомила прес-офіцерка поліції Бжега Евеліна Буда.

Точні причини та обставини аварії встановлюються.