17-річний українець загинув під колесами поїзда в Польщі
Світ — Андрій Стець, 0 0
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Точні причини та обставини аварії встановлюються
В ніч на суботу, 3 червня, в Польщі під потяг потрапив український підліток. Про це повідомляє RMF24.
Як повідомляється, підліток загинув, потрапивши під потяг у Стерковіці поблизу Бжеська у Малопольському воєводстві. Наразі поліція з’ясовує причини та обставини події, яка сталася в ніч з п’ятниці на суботу.
«Це був потяг Краків – Тарнув. Смертельна подія сталася близько опівночі. Загинув 17-річний громадянин України», – повідомила прес-офіцерка поліції Бжега Евеліна Буда.
Точні причини та обставини аварії встановлюються.
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