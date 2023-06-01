Радехівський районний суд Львівщини зобов’язав «Укрзалізницю» виплатити 450 тис. грн завданої моральної шкоди дітям збитого поїздом чоловіка біля залізничного вокзалу у Бродах. Від отриманих травм він загинув на місці.

Як вказано у рішенні суду, у вересні 2018 року вантажний поїзд, який курсував за маршрутом Здолбунів – Львів, збив чоловіка поблизу залізничного вокзалу у Бродах. Від отриманих травм чоловік помер на місці. Троє дітей чоловіка звернулись до суду та вимагали стягнути з «Укрзалізниці» по 200 тис. грн компенсації кожному через смерть їхнього батька.

Представник «Укрзалізниці» просив суд відмовити у задоволенні позову та зазначив, що причиною смерті чоловіка є порушення ним «Правил безпеки громадян на залізничному транспорті України», оскільки він у нетверезому стані йшов по колії. Поліція закрила кримінальне провадження за фактом смерті чоловіка, оскільки машиніста визнали не винним. Машиніст застосував звукові сигнали та екстрене гальмування, але не зміг уникнути зіткнення.

Адвокат дітей загиблого «звертав увагу суду, що внаслідок смерті батька позивачі назавжди позбавлені можливості отримувати від нього підтримку та допомогу як моральну, так і матеріальну, і жодні зусилля з їх сторони не зможуть виправити ситуацію, що склалася».

Як вказано у рішенні суду, «Укрзалізниця» є джерелом підвищеної небезпеки, тому родичі мають право на відшкодування моральної компенсації, якщо залізниця не доведе, що загиблий свідомо хотів завдати собі шкоди. Таких аргументів, на думку суду, представники залізниці не надали.

Справу розглянула суддя Орислава Семенишин, яка частково задовольнила позов дітей загиблого до «Укрзалізниці», зобов’язавши виплатити кожному по 150 тис. грн компенсації. На рішення суду ще може бути подана апеляція.