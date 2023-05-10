Слідчі відкрили кримінальне провадження та проводять розслідування

Ввечері вівторка, 9 травня, у Рудному, що на Львівщині, стався нещасний випадок із 45-річним мешканцем Мелітополя. Чоловіка збив поїзд, коли той стояв на колії, повідомила прес-служба поліції наступного дня після інциденту.

За даними правоохоронців, близько 18:30 на залізничній станції «Рудне» Львівського району потяг збив людину.

«Електропотяг «Львів-Мостиська2» скоїв наїзд на 45-річного жителя Мелітополя, який стояв на залізничній колії. Машиніст потяга, 51-річний львів’янин, застосував екстрене гальмування, однак уникнути наїзду не вдалося», – уточнили у поліції.

Мешканець Мелітополя отримав травми та був госпіталізований. Тим часом слідчі відкрили кримінальне провадження через порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від двох до семи років. Досудове розслідування триває.