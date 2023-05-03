Шевченківський районний суд Львова зобов’язав «Укрзалізницю» виплатити 160 тис. грн завданої моральної шкоди родичам збитої поїздом жінки на станції «Підзамче» у Львові. Від отриманих травм вона загинула на місці.

Як вказано у рішенні суду, 30 липня 2022 року на станції «Підзамче» у Львові поїзд сполученням «Одеса – Львів» збив жінку, яка від отриманих травм померла на місці. За цим фактом відкрили кримінальне провадження, але правоохоронці закрили його, бо визнали машиніста невинним.

До суду звернувся чоловік, доньки та батьки загиблої жінки, щоб стягнути з «Укрзалізниці» моральну компенсацію. Чоловік у суді заявив, що він «вкрай розбитий», а доньки загиблої відчувають апатію, скаржаться на втрату сил та порушення сну. Позивачі хотіли стягнути з залізниці 2 млн грн компенсації.

У суді представник «Укрзалізниці» виступив проти задоволення позову та зазначив, що наїзд потяга трапився з вини жінки, яка раптово вийшла на колію, розмовляючи по телефону. Машиніст потяга подавав звукові сигнали та застосовував екстрене гальмування, але не міг уникнути зіткнення. Представники залізниці наголошують, що жінка порушила правила та намагалась перейти колію у недозволеному місці.

Як вказано у рішенні суду, «Укрзалізниця» є джерелом підвищеної небезпеки, тому родичі мають право на відшкодування моральної компенсації, якщо залізниця не доведе, що загиблий свідомо хотів завдати собі шкоди. Таких аргументів, на думку суду, представники залізниці не надали.

Справу розглядав суддя Павло Едер, який частково задовольнив позов родичів загиблої. Суд зобов’язав «Укрзалізницю» виплатити по 40 тис. грн чотирьом родичам жінки. На рішення суду ще може бути подана апеляція.

Раніше ZAXID.NET детально розбирався, як українські суди зобов’язують «Укрзалізницю» платити за збитих потягами пішоходів. Люди йдуть по колії в навушниках, п’яні, нехтують своєю безпекою та порушують правила, але родичі в судах стягують з залізничників мільйони гривень компенсації. Детальніше про те, чому так відбувається, читайте у матеріалі ZAXID.NET