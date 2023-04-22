Від отриманих травм чоловік загинув на місці

Вранці суботи, 22 квітня, у Львові чоловік стрибнув з моста під поїзд. Випадок трапився на вул. Княгині Ольги, цю інформацію ZAXID.NET підтвердили у прес-службі поліції.

Близько 09:00 ранку на вул. Княгині Ольги чоловік стрибнув з моста. За словами свідків, чоловік стояв на мосту і чекав коли буде їхати поїзд і стрибнув, коли побачив, як той наближається.

Поліцейські встановлюють особу загиблого чоловіка (фото з Telegram ZAHIDWTF)

Від отриманих травм чоловік загинув на місці. У поліції ZAXID.NET розповіли, що особу загиблого все ще встановлюють, у чоловіка не було при собі документів. Слідчі відкрили кримінальне провадження та встановлюють обставини та причину самогубства.