У вівторок, 11 квітня, з вікна 5 корпусу Львівської політехніки випав студент, мешканець Закарпатської області. Від отриманих травм 18-річний хлопець загинув на місці. Цю інформацію ZAXID.NET підтвердили у поліції.

Нещасний випадок трапився по обіді у корпусі №5 Львівської політехніки, що на вул. Степана Бандери. Як повідомили у поліції, хлопець випав з 9 поверху. У прес-службі університету ZAXID.NET також підтвердили цю інформацію.

«Так, випала людина з вікна. Мені про це повідомили десь о 14:20. Ми одразу викликали швидку, зараз на місці є медики та поліція», – розповіла Наталя Павлишин, прес-секретарка університету.

На місці є медики та працює слідчно-оперативна група поліція

Зараз на місці працює слідчо-оперативна група. Вони встановлюють причину, чому студент випав з вікна.