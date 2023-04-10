59-річна львів'янка викинулася з вікна дев'ятиповерхівки
Від травм жінка загинула на місці
Суспільство — Марта Когут, 0 0
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Львів'янка прийшла у сусідній від свого будинок і викинулася з вікна
У понеділок вранці, 10 квітня, 59-річна львів'янка впала з вікна багатоповерхівки на вул. Володимира Великого. Від отриманих травм жінка померла ще до приїзду медиків, розповіли ZAXID.NET у прес-службі поліції.
Нещасний випадок трапився близько 11:00 у будинку №34. Жінка викинулася з вікна сходової клітки між 8 та 9 поверхом. Загиблій львів'янці було 59 років. Як відомо ZAXID.NET з джерел у поліції, загибла мешкала у сусідньому будинку.
Поліція відкрила кримінальне провадження і вивчає всі деталі самогубства.
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