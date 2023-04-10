Львів'янка прийшла у сусідній від свого будинок і викинулася з вікна

У понеділок вранці, 10 квітня, 59-річна львів'янка впала з вікна багатоповерхівки на вул. Володимира Великого. Від отриманих травм жінка померла ще до приїзду медиків, розповіли ZAXID.NET у прес-службі поліції.

Нещасний випадок трапився близько 11:00 у будинку №34. Жінка викинулася з вікна сходової клітки між 8 та 9 поверхом. Загиблій львів'янці було 59 років. Як відомо ZAXID.NET з джерел у поліції, загибла мешкала у сусідньому будинку.

Поліція відкрила кримінальне провадження і вивчає всі деталі самогубства.