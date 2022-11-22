У вівторок, 22 листопада, 64-річна львів'янка викинулася з вікна багатоповерхівки. Жінка загинула на місці, ще до приїзду медиків. Як відомо ZAXID.NET, львів'янка тривалий час хворіла.

Як розповіли ZAXID.NET у прес-службі поліції, нещасний випадок трапився по обіді в одному із будинків на вул. Панча. З вікна на дев'ятому поверсі викинулася 64-річна мешканка квартири. Жінка від отриманих травм загинула на місці. У поліції не уточнюють, чи проживала жінка сама та інших обставин трагедії.

З власних джерел ZAXID.NET відомо, що львів'янка тривалий час хворіла, вона була частково паралізована.

Поліція відкрила кримінальне провадження і вивчає всі деталі самогубства.