32-річна львів'янка викинулася з вікна п'ятого поверху багатоповерхівки
Жінка мала психічні розлади
Суспільство — Марта Когут, 0 0
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У п'ятницю, 16 вересня, з вікна багатоповерхівки на вул. Угорській викинулася 32-річна жінка. Львів'янка загинула від отриманих травм ще до приїзду медиків, повідомила ZAXID.NET прес-служба поліції.
За попередніми даними правоохоронців, жінка впала з вікна на п'ятому поверсі. Львів'янка перебувала сама в зачиненій квартирі і близько 16:00 вистрибнула з вікна. Від отриманих травм вона загинула ще до приїзду медиків.
Як відомо ZAXID.NET з власних джерел у поліції, у загиблої були психічні розлади.
Поліція відкрила кримінальне провадження і вивчає всі деталі самогубства.
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