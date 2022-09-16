У п'ятницю, 16 вересня, з вікна багатоповерхівки на вул. Угорській викинулася 32-річна жінка. Львів'янка загинула від отриманих травм ще до приїзду медиків, повідомила ZAXID.NET прес-служба поліції.

За попередніми даними правоохоронців, жінка впала з вікна на п'ятому поверсі. Львів'янка перебувала сама в зачиненій квартирі і близько 16:00 вистрибнула з вікна. Від отриманих травм вона загинула ще до приїзду медиків.

Як відомо ZAXID.NET з власних джерел у поліції, у загиблої були психічні розлади.

Поліція відкрила кримінальне провадження і вивчає всі деталі самогубства.