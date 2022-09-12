28-річний львів’янин застрелився в салоні власного авто
Суспільство — Наталія Шутка, 0 0
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У неділю, 11 вересня, на парковці на вул. Героїв УПА у Львові в автомобілі знайшли мертвим 28-річного львів’янина. За даними поліції, чоловік напередодні ввечері вчинив самогубство.
Як розповіли ZAXID.NET в поліції Львівщини, інцидент стався ввечері суботи, 10 вересня, близько 22:00. 28-річний львів’янин покінчив життя самогубством, застрелившись у власному автомобілі Skoda, припаркованому на паркінгу. Його тіло виявили перехожі та повідомили в поліцію.
За цим фактом поліція проводить перевірку. Попередня кваліфікація події – самогубство.
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