Миколаївський районний суд призначив рік умовного покарання мисливцю, який під час полювання застрелив свого напарника. Відповідний вирок суд виніс під час засідання 18 серпня.

Інцидент трапився 13 листопада 2021 року у лісі біля села Стільсько Стрийського району. Іван Вовканич разом з напарником пішли на полювання. Прийнявши напарника за тварину, Вовканич вистрілив у нього з карабіну SauerS10. У цей момент напарник Івана Вовканича перебував у напівсидячому положенні за 70-80 метрів від нього.

66-річний чоловік від отриманого вогнепального поранення загинув на місці.

Івана Вовканича звинуватили у вбивстві з необережності. На судовому засіданні 18 серпня він повністю визнав свою провину, заявив, що кається і що загиблий був його другом.

Суддя Миколаївського районного суду Володимир Павлів визнав Івана Вовканича винним у вбивстві з необережності. Він призначив йому три роки позбавлення волі, але звільнив від покарання з іспитовим терміном на рік. Протягом цього терміну Вовканич має періодично з'являтись до органу пробації. повідомляти про зміну місця проживання чи праці.