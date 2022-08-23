Мисливець зі Львівщини отримав вирок за вбивство напарника під час полювання
Іван Вовканич сприйняв товариша за тварину і вистрелив у нього
Миколаївський районний суд призначив рік умовного покарання мисливцю, який під час полювання застрелив свого напарника. Відповідний вирок суд виніс під час засідання 18 серпня.
Інцидент трапився 13 листопада 2021 року у лісі біля села Стільсько Стрийського району. Іван Вовканич разом з напарником пішли на полювання. Прийнявши напарника за тварину, Вовканич вистрілив у нього з карабіну SauerS10. У цей момент напарник Івана Вовканича перебував у напівсидячому положенні за 70-80 метрів від нього.
66-річний чоловік від отриманого вогнепального поранення загинув на місці.
Івана Вовканича звинуватили у вбивстві з необережності. На судовому засіданні 18 серпня він повністю визнав свою провину, заявив, що кається і що загиблий був його другом.
Суддя Миколаївського районного суду Володимир Павлів визнав Івана Вовканича винним у вбивстві з необережності. Він призначив йому три роки позбавлення волі, але звільнив від покарання з іспитовим терміном на рік. Протягом цього терміну Вовканич має періодично з'являтись до органу пробації. повідомляти про зміну місця проживання чи праці.