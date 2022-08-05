Поліцейські знайшли тіло 49-річного чоловіка лише за чотири місяці після вбивства

У селі Мурованому під Львовом 40-річна жінка ножем убила свого знайомого, а тіло сховала у ванній. Напіврозкладене тіло пролежало там чотири місяці, поки його випадково не виявив офіцер поліції, зауваживши специфічний запах на вулиці.

Як повідомили в поліції, вбивство трапилось ще в квітні цього року в селі Муроване біля Львова. Напередодні Великодня під час розпивання алкоголю між 49-річним чоловіком та його 40-річною знайомою виник конфлікт, під час якого жінка вдарила чоловіка кухонним ножем у груди. Від отриманих травм чоловік помер, а жінка сховала тіло у ванній кімнаті, яке і пролежало там чотири місяці.

Із власних джерел ZAXID.NET відомо, що вбитий та його знайома не перебували в стосунках, і наразі не зрозуміло, що того дня 49-річний чоловік робив у будинку майбутньої вбивці.

4 серпня поліцейський офіцер Мурованської ОТГ під час патрулювання території відчув специфічний запах поблизу одного з будинків та викликав слідчо-оперативну групу, яка й виявила напіврозкладене тіло вбитого 49-річного чоловіка.

Власницю будинку затримали, невдовзі суд обере їй запобіжний захід. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ. Якщо провину жінки доведуть, їй загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.