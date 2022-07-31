48-річному іноземцю загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі

У Львові патрульні затримали ймовірного вбивцю 33-річного іноземця. Під час бійки чоловіка зарізали ножем.

Як повідомили в патрульній поліції, інцидент трапився пізно ввечері в суботу, 30 липня. На перехресті вулиць Пасічна – Личаківська патрульні зупинили водія, що порушив ПДР. У цей час командир взводу Тарас Левицький почув дивні звуки на подвір'ї одного із будинків. З’ясувалося, що у подвір’ї була бійка, двоє чоловіків лежали на землі в крові. Ще двоє чоловіків намагалися їх роз'єднати.

Один із них повідомив поліцейським, що в одного з розбійників є ніж, яким він уже вдарив суперника. Поліцейським удалось зупинити бійку та викликати медиків.

Від отриманих ножових поранень 33-річний чоловік помер на місці. Всіх учасників бійки, які виявились іноземцями, затримали.

48-річному підозрюваному у вбивстві загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі за ч. 1 ст. 115 (убивство) ККУ.