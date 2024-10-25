48-річний турок убив іноземця під час бійки 30 липня 2022 року

Личаківський районний суд виніс вирок громадянину Туреччини Месуту Баруту, який під час нічного конфлікту убив 33-річного азербайджанця. Суд призначив йому 7 років тюрми та зобовʼязав виплатити загиблим родичам 800 тис. грн.

Інцидент трапився 30 липня 2022 року на подвірʼї приватного будинку на початку вул. Пасічної у Львові. Під час раптового конфлікту 48-річний Месут Барут ударив громадянина Азербайджану металевим шампуром у ліве стегно, внаслідок чого він помер від втрати крові.

У суді турок свою провину зперечив і пояснив, що живе у Львові 4 роки. У 2020 році він познайомився із власником будинку і почав у нього винаймати кімнату, де відкрив кафе і продавав шаурму. Пізніше він хотів розширити бізнес і шукав партнера. За порадою власника будинку познайомився із чоловіком, домовився відкрити спільний бізнес у подвірʼї будинку. Для цього вони збудували деревʼяний павільйон. Гроші на бізнес вкладав бізнес-партнер, а Месут Барут працював кухарем.

За декілька місяців він вирішив припинити співпрацю через постійні суперечки. У вечір убивства Месут Барут залишився ночувати на роботі, коли у його кімнату зайшли невідомі, серед яких був брат власника кіоска, та напали на нього. Він не пригадує, чи бив когось того вечора, памʼятає лише приїзд поліції. Загиблого не знає і стверджує, що ніколи з ним раніше не зустрічався.

Однак під час слідства його покази кілька разів змінювались, а свідки підтвердили його причетність до злочину.

Враховуючи обставини справи, суддя Личаківського райсуду Григорій Жовнір визнав Месута Барута винним за ч. 2 ст. 121 ККУ та призначив йому 7 років позбавлення волі. Крім цього, він має заплатити родині загиблого 800 тис. грн моральної шкоди. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.