Після вчинення вбивства у Львові дівчина переховувалася у Стрию

У ніч з суботи на неділю, 6 жовтня, 27-річного мешканця Прикарпаття вбили у квартирі, яку він винаймав на вул. Виговського у Львові. За підозрою у вбивстві поліція затримала 18-річну львів’янку, подругу вбитого.

За даними поліції Львівщини, вбиство сталося у ніч на 6 жовтня у квартирі одного з будинків на вул. Виговського у Львові, де потерпілий, 27-річний мешканець Івано-Франківської області, винаймав кімнату. Того вечора в гості до нього прийшла знайома 18-річна львів’янка. Під час розпивання спиртного між дівчиною та чоловіком виник конфлікт, під час якого зловмисниця кілька десятків разів вдарила потерпілого кухонним ножем в різні частини тіла. У поліції уточнили ZAXID.NET, що нападниця завдала чоловікові майже 40 ударів ножем.

Від отриманих травм той помер, а підозрювана втекла з місця події. При цьому вона намагалась приховати речові докази, зокрема, заховала знаряддя вбивства.

Після вчинення вбивства дівчина переховувалась у Стрию, де її і затримали.

Львів’янці повідомили про підозру в умисному вбивстві (ч.1 ст.115 ККУ). Винуватиці загрожує позбавлення волі на строк від семи до 15 років. Невдовзі суд обере їй запобіжний захід.