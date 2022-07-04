Золочівський районний суд Львівщини визнав винним у необережному поводженні зі зброєю солдата Нацгвардії, який застрелив свого товариша по службі. Йому призначили шість років тюрми.

14 березня, на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, у одному з об’єктів на Золочівщині (локацію не вказуємо з міркувань безпеки) солдат Нацгвардії через необережне поводження з автоматом Калашникова застрелив свого товариша по службі. Солдати були у кімнаті, що була призначена для відпочинку, коли чоловік випадково вистелив у товариша, що сидів навпроти.

Солдат отримав наскрізне вогнепальне поранення голови з ушкодженням кісток черепа і речовини головного мозку, що призвело до смерті.

У вироку суду не вказаний вік солдатів, проте зазначено, що підсудний є уродженцем Російської Федерації, який має українське громадянство. У суді він визнав свою провину.

Дослідивши матеріали справи, суддя Володимир Сивак визнав військового винним у порушенні правил поводження зі зброєю, що призвело до смерті. Йому призначили шість років тюрми. На вирок ще може бути подана апеляція.