Танкіст Сергій зараз перебуває в лікарні та відновлюється після поранення

Українські військові розповіли про вражаючу історію порятунку пораненого танкіста. Він підірвався на міні та був поранений, а щоб врятуватись український військовий проповз шість кілометрів до позицій ЗСУ. Про це повідомила 28 ОМБ імені Лицарів Зимового походу.

Сергій є механіком танку Т-64, бійцем 28 окремої механізованої бригади Лицарів Зимового походу. Він заходив у розбите окупантами селище на півдні країни, коли його танк підірвався на міні.

«Він прийшов до тями, зрозумів, що його поранило, що він всередині підірваного танку і що треба терміново забиратись геть. Він зміг вилізти, відповзти кілька метрів до узбіччя дороги та скотитись з неї. Почулися чергові вибухи, постріли, гуркіт ворожого танку, що наближався все ближче і ближче. Сергій почав рити землю руками, розгрібати під собою мул та старе листя, зариваючись в них все глибше і глибше. Рашистський танк під’їхав ближче, роздивився наш підірваний Т-64, його понівечену частину, його відкриті люки», – розповідають у бригаді танкіста.

Росіяни не знайшли Сергія, але після цього розпочались інтенсивні бої.

«Година спливала за годиною, майже добу без мобільного зв’язку, без надії на допомогу, але зі страшним болем, понівечених ніг він ховався від ворогів. Й думав тоді лише про одне - треба вибратись й вижити попри все. Зрештою він наважився на відчайдушний крок – пораненим діставатись своїх. Поповз, зі страшним болем в перебитих ногах, в гарячці та з нестерпною спрагою без ковтка води, ховаючись від постійних обстрілів та безпілотників, які прочісували територію - він здолав зо 6 кілометрів», – розповідають військові історію Сергія.

Проповзи шість кілометрів, Сергій видерся на пагорб та зміг зателефонувати своїм побратимам, він пояснив, де він, та продовжував повзти у бік очікуваної допомоги. Побратими одразу передали його медикам і він зміг вижити.

Через кілька дні Сергій оговтався та розповів історію свого порятунку.

«Він не скаржиться на біль в ногах і на інвалідний візок. Єдине, через що засмучується, то це через прогноз лікаря, що ходити зможе не раніше як за пів року. І, звісно, через те, що російська наволоч досі тут», – додають військові.