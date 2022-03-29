Зараз Віталій почувається добре і вже відвідує онлайн-уроки

Так співпало, що операція з видалення пухлини 7-річному хлопчику з Полтави у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі розпочалася майже одночасно з повідомленням про тривогу. За час, поки тривало оперативне втручання, сирени двічі сповіщали про повітряну тривогу, але хірурги продовжували оперувати. Вони рятували життя дитини. На щастя, видалення пухлини минуло без ускладнень, повідомили 29 березня у Центрі.

Пухлину наднирника у 7-річного Віталіка діагностували на початку березня, коли війна в Україні уже тривала. Мама хлопчика не стала чекати, поки воєнні дії завершиться, а відразу кинулася рятувати сина. Про те, що подібні операції успішно проводять у Львові, вона дізналася з інтернету. Із Полтави до Львова вони приїхали евакуаційним потягом, а вже невдовзі львівські хірурги призначили дату оперативного втручання.

«Зважаючи на розмір утворення, а це близько 5 см, на консиліумі лікарів хірургічного відділення разом із завідувачем Богданом Романишиним вирішили одразу оперувати і не втрачати час на попередню біопсію», – повідомив дитячий хірург Центру,, завідувач кафедри дитячої хірургії ЛНМУ ім. Данила Галицького Андрій Кузик.

Досвідченим хірургам Андрію Кузику та Андрію Журавчаку вдалося видалити пухлину мініінвазивно, через три невеликі розрізи по 5 мм, що дозволило суттєво зменшити операційну травму.

Під час соперації анестезіологи застосували комбінований варіант знечулення – це загальна анестезія з міорелаксацією та штучною вентиляцією легень у поєдананні з епідуральною анестезією, що дозволило провести операцію без жодних ускладнень, які потенційно можливі при видаленні утворів наднирника, та зменшити термін післяопераційної реабілітації.

Зараз маленький пацієнт почувається добре і вже відвідує онлайн-уроки. Лікарі і батьки хлопчика чекають на результати гістології, щоб визначитись із подальшим лікуванням.

«Ми готові запропонувати родині хлопчика увесь спектр доступного лікування. Адже зараз наш медичний заклад є чи не єдиним Центром дитячого онкологічного лікування в Україні. Принагідно хочу порадити усім батькам звертати увагу на здоров’я своїх дітей, і попри війну робити планові обстеження, щоб вчасно виявити зміни», – радить Андрій Кузик.