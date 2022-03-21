Кнопка у легенях була надто довго. тож видалити її ендоскопічно було вже неможливо. Довелося хлопчика оперувати

Під час війни проблем зі здоров'ям у дітей не меншає, тож у столиці лікарі рятують не лише поранених, а й дітей з різних регіонів, котрім потрібна невідкладна допомога фахівців. Днями у київському «Охматдиті» дитячі хірурги видалили з легень 6-річного хлопчика канцелярську кнлопку, з якою він ходив півроку. За цей час легеня поступово руйнувалася і дитина могла втратити її. На щастя, київським спеціалістам вдалося врятувати дитині легеню, повідомили на сторінці «Охматдиту» у Facebook.

На щастя, фахівцям вдалося зберегти хлопчику легеню

Хлопчик випадково вдихнув кнопку ще влітку 2021 року. З того часу його постійно турбував кашель.Батьки дитини звернулася до однієї з місцевих лікарень Полтавської області, але там дитині довго не могли поставити правильний діагноз. Стороннє тіло у легені виявили вже надто пізно, коли дістати його ендоскопічно було вже неможливо. Дитину скерували до столичного «Охматдиту».

«Через те, що стороннє тіло було в легенях дуже довго, воно обросло рубцевою тканиною та зафіксувалося. Тому було неможливо видалити кнопку без хірургічного втручання», – повідомив дитячий хірург лікарні, професор Євген Руденко.

За словами лікаря, дитина могла втратити легеню, адже частина бронхів не вентилювалася, мокрота не виділялася, а сама легеня поступово руйнувалася. Аби врятувати легеню та зберегти здоров’я хлопчику, команда спеціалістів «Охматдиту» прооперувала хлопчика.

Операція пройшла успішно, легеню маленькому вдалося зберегти.