У львівському «Охматдиті» нині лікують дітей з різних областей України і у кожного пацієнта своя моторшна історія війни

Машина, в якій їхав 15-річний Андрій з Чернігова з батьками і сусідами підірвалася на протипіхотній міні окупанта. Мама і сусіди загинули. Хлопець отримав важкі поранення, але зумів доповзти до найближчої хатини. Там його знайшли хлопці з тероборони і доправили до лікарні. Нині він проходить лікування у львівській обласній дитячій лікарні «Охматдит».

Моторошну історію порятунку цього хлопця оприлюднили 18 березня на сторінці «Охматдиту» у Facebook.

Хлопець хоче якнайшвидше одужати і повернутися до рідного Чернігова

У Андрія було безліч планів і всі вони були пов’язані з його рідним Черніговом: тут були його друзі, тут він написав свої перші пісні і випустив перший альбом, створив разом з приятелями музичний гурт «Опозиція». Але 24 лютого враз всі плани цього юнака обірвалися, бо в Україні розпочалася війна.

Батько хлопця Анатолій вирішив перевезти родину у заміський будинок, що у селі Іванівка, там, на його думку, мало би бути безпечніше. Та 5 березня у село зайшли російські війська, які почали стріляти по житлових будинках. Окупанти зайшли і в дім Анатолія, де у підвалі ховалася його дружина з сином Андрієм. Лише наступного дня сім’ї разом із сусідами дозволили виїхати із села.

Та виїхати безпечно не вдалося, автомобіль підірвався на протипіхотній міні агресора. Мама Андрія і сусіди загинули на місці. Діти отримали важкі поранення, проте врятувалися.

«У мене були пошкоджені кінцівки і було дуже холодно. Я повз дорогою і добрався до якоїсь хатини. Лежав на підлозі і кричав про допомогу. Пам’ятаю, що прийшли хлопці з тероборони і винесли мене у простирадлі», – повідомив лікарям хлопець.

Андрія доставили до чернігівської лікарні із переломом ключиці та вибуховим переломом п’яти. Його прооперували і стабілізували, але у госпіталі не було світла, води та тепла. Тож батько забрав сина додому і п’ять днів самостійно виходжував: робив перев’язки, давав антибіотики. Та оскільки місто постійно обстрілювали, а Андрій не міг вставати на ноги і бігти у підвал, батько вирішив їхати до Львова і продовжити лікування сина в «Охматдиті».

У четвер, 17 березня, Андрій з батьком нарешті добралися до львівської лікарні. Нині хлопець отримує все необхідне лікування, повідомляють в лікарні, хоче якнайшвидше одужати і мріє про мир у країні. Хоче продовжити втілювати свої мрії як музикант, але хвилюється чи вдасться: через вибух має певні проблеми зі слухом.