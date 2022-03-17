Хворих дітей за кордон везуть організованими групами

Понад 100 найкращих лікарень світу та провідні фахівці з дитячої онкології відгукнулися безкоштовно допомогти хворим дітям з України. Кожна дитина, що не може продовжувати лікування онкологічного захворювання в Україні, має шанс отримати найкращу терапію у клініках Європи, Канади, США. За кордон відправлено вже понад 400 дітей з гарячих точок України.

Це безпрецедентна подія, бо переміщення такої кількості онкохворих дітей світова практика ще не мала, повідомив ZAXID.NET дитячий хірург, завідувач кафедри дитячої хірургії Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького Андрій Кузик.

Діти спеціальним медичним потягом їдуть у клініку в Польщі, а вже звідки їх відправлять в клініки відповідно до діагнозу

З перших днів війни Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр став справжнім хабом порятунку для сотень пацієнтів з різних куточків України. Сюди з областей, де ідуть бойові дії – Харкова, Києва, Чернігова, Миколаєва прибувають діти з онкологічними, онкогематологічними, орфанними та іншими важкими захворюваннями. Деякі з них залишаються лікуватися у Центрі, але більшість дітей, які потребають безперервного лікування, їдуть за кордон.

У львівському Центрі їх підліковують, дообстежують, готують відповідну медичну документацію (перекладають різними мовами) і тоді організованими групами відправляють до Польщі.

У Польщі, за словами Андрія Кузика, створено другий такий хаб порятунку дітей. Там цей процес координує радник президента Польщі із медичних питань, професор Пьотр Чаудерна. Хворих дітей приймає спеціально створена клініка Unicorn. Тут їм надають медичну допомогу і створюють умови для транспортування в інші клініки, відповідно до їхніх діагнозів.

«Це все робиться під патронатом президентів Польщі і України, перших леді цих країн, міністерств охорони здоров’я. Долучаються як міжнародні, так і українські благодійні фонди. Це безпрецедентна подія, бо переміщення такої кількості онкохворих дітей світова практика ще не мала», – каже Андрій Кузик.

Найбільше дітей залишається у клініках Польщі, але вони не можуть прийняти усіх хворих дітей, тож українських пацієнтів відправляють у відповідні клініки інших країн. Перші хворі діти, за словами Андрія Кузика, уже вилетіли приватним літаком у США, у клініку святого Юди. Їх також приймають у клініках Канади, Італії, Франції, Іспанії, Німеччини та інших країн. Загалом понад 100 країн світу відгукнулися допомогти нашим дітям.

Зі Львова за кордон відправили вже п’ять «конвоїв життя», загалом на лікування поїхало понад 400 дітей. Скільки таких «конвоїв» ще буде? Поки не вивезуть всіх дітей, які потребують безперервного лікування.